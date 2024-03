200ME pour Lamine Yamal, le PSG en rigole encore

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain étant en passe de voir partir Kylian Mbappé, de nombreuses rumeurs associent des attaquants au club de la capitale. Dernier bruit en date, la signature de Lamine Yamal, la pépite du Barça.

Agé de 16 ans, Lamine Yamal donne le vertige aux supporters barcelonais qui voient dans leur jeune attaquant la future star du football mondial. Auteur du but qui a donné la victoire aux Catalans vendredi soir contre Majorque, Lamine Yamal suscite des fantasmes, y compris chez certains journalistes espagnols. Alors que le PSG ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine, le joueur français étant proche de signer au Real Madrid, certains prêtent l'idée à Nasser Al-Khelaifi l'idée de faire signer le jeune barcelonais dès l'été prochain. Plus fort encore, au point de perdre de la crédibilité, un prix historique est évoqué pour ce possible transfert du prodige du Barça au Paris Saint-Germain. C'est Luis Rojo, journaliste pour Marca, qui s'est lancé le premier dans ce dossier.

Lamine Yamal, le Barça ferme la porte aux offres

Notre confrère espagnol affirme en effet que les dirigeants du PSG auraient proposé 200 millions d'euros à leurs homologues du FC Barcelone afin qu'ils laissent partir l'attaquant lors du prochain mercato. Si Paris a bien payé 222 millions d'euros au Barça pour s'offrir Neymar en 2017, non sans mal, cette fois, c'est un refus ferme et brutal qui aurait été opposé aux champions de France affirme Luis Rojo. Une annonce qui n'a pas du tout convaincu les suiveurs du PSG, lesquels ont fait remarquer que Nasser Al-Khelaifi avait clairement prévenu que ce genre de dépense au mercato n'était plus du tout à l'ordre du jour et que Paris se focalisait surtout sur des joueurs français et si possible ayant un ADN commun avec le club de la capitale. En sortant cette affirmation, le journaliste de Marca rend probablement un petit coup de main au Barça, qui passe ainsi pour un club qui refuse 200ME pour un joueur de 16 ans, alors que l'on sait que Joan Laporta a tout de même bien besoin d'argent. Les réponses à l'annonce, sur X, de Luis Rojo sont plutôt virulentes, que ce soit de la part des supporters du PSG, mais également de ceux du FC Barcelone qui pensent que tout cela est fictif.