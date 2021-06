Barça : Vexé, Griezmann se rebelle

Dans : Liga.

Le FC Barcelone doit faire des économies et a placé Antoine Griezmann sur la liste des joueurs potentiellement transférables.

Après des débuts très compliqués au Barça, Antoine Griezmann est enfin monté en puissance lors de l’exercice 2020-2021. Avec 20 buts et 12 passes décisives, l’international français s’est affirmé comme le deuxième joueur le plus décisif de l’effectif derrière Lionel Messi. Ses relations avec l’Argentin se sont d’ailleurs considérablement améliorées. Plutôt performant avec l’Équipe de France depuis le début de l’Euro, Antoine Griezmann ne s’attendait sûrement pas à être placé sur la liste des transferts par le Barça. Cette décision a vexé le principal intéressé, révèle Marca. Selon le média madrilène, le numéro 7 élève encore son niveau avec les Bleus pour faire regretter son club. Une aubaine finalement pour le FC Barcelone qui compte sur son Euro pour le vendre plus cher.

Le Barça a besoin d’argent

Les performances d’Antoine Griezmann et son attitude dans le vestiaire plaisent énormément à la direction barcelonaise. Mais cette dernière est consciente de la réalité économique du club. Le FC Barcelone perd beaucoup d’argent. La Liga exige que la masse salariale du club ne dépasse pas 70% des revenus. Hors, Joan Laporta l’estime actuellement à 110%. Grâce à son contrat, Antoine Griezmann voit son salaire augmenter chaque année. S’en débarrasser ne serait pas anodin pour le Barça dans cette optique économique. De plus, les arrivées de Sergio Aguero et Memphis Depay ont rassuré les Catalans. Dans ce contexte, le Barça ne dit pas non à un départ du natif de Macon. Mais pas à n’importe quel prix. Sous contrat pour encore trois ans, Antoine Griezmann ne devrait pas partir pour moins de 120 ME, le prix auquel il a été acheté à l’Atlético de Madrid.