Barça : Memphis Depay est là, Griezmann doit partir

Il y a quelques jours, le FC Barcelone a officialisé la signature de Memphis Depay, libre de tout contrat après quatre ans et demi à Lyon.

L’avant-centre des Pays-Bas était la priorité absolue de Ronald Koeman en attaque. Sans dépenser un euro de transfert, le Barça s’est sérieusement renforcé en attaque avec les signatures de Memphis Depay, mais également de Sergio Agüero. La concurrence sera rude la saison prochaine au sein d’un effectif qui comprend également Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann ou encore Ansu Fati, Martin Braithwaite et Philippe Coutinho. A en croire les informations du journal Sport, il est clair que les venues conjuguées de Memphis Depay et de Sergio Agüero vont faire des victimes. Parmi elles, Antoine Griezmann est cité en premier.

Selon le quotidien catalan, le leader de l’Equipe de France ne sera pas retenu par Ronald Koeman, qui n’a jamais réussi à le faire briller outre-mesure à Barcelone. Surtout, le club blaugrana a conscience de la valeur marchande d’Antoine Griezmann, titulaire indiscutable avec l’Equipe de France et buteur lors du second match en Hongrie (1-1). Le média précise d’ailleurs que Barcelone ne bouclera pas la vente de Griezmann pendant l’Euro, car la direction catalane a l’espoir de voir Antoine Griezmann briller le plus longtemps possible durant la compétition, et ainsi faire augmenter sa valeur marchande. Le plan du FC Barcelone est ensuite de vendre Antoine Griezmann au prix fort, que ce soit en Premier League ou en Série A. Blessé, Ousmane Dembélé garde la confiance des dirigeants de Barcelone, qui espèrent par ailleurs vendre Philippe Coutinho. Marseille s’est penché sur le dossier, mais le salaire colossal du Brésilien a rapidement mis un stop à Pablo Longoria. Par tous les moyens, Barcelone devra trouver le moyen de réduire la voilure et de diminuer sa masse salariale. Car la gestion financière désastreuse du club a été pointé du doigt par Javier Tebas en personne il y a quelques heures…