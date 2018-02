Barça : Un fol échange Dembélé-Griezmann à l’étude

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

La saison est encore longue et Ousmane Dembélé a encore des années devant lui, mais ses premiers mois au FC Barcelone ont été particulièrement décevants.

L’ancien rennais, véritable dynamiteur des défenses allemandes avec le Borussia Dortmund, a enchainé deux sérieuses blessures et des entrées timides, et risque d’avoir du mal à se faire sa place dans un secteur aussi concurrentiel. Son avenir pourrait même passer par un autre club espagnol afin qu’il retrouve de la confiance et s’acclimate au jeu en Liga. C’est la théorie envisagée par l’Atlético Madrid selon Diario Gol, et ce pour une raison précise.

En effet, en fin de saison, Antoine Griezmann verra sa clause libératoire passer à 100 ME, ce qui représente une véritable aubaine pour le FC Barcelone, qui compte bien saisir sa chance. Pour arrondir les angles et donner satisfaction à tout le monde, l’Atlético Madrid serait prêt à revoir son prix légèrement à la baisse, à condition de récupérer Dembélé sous la forme d’un prêt d’un an. Cela permettrait à la formation madrilène de faire venir un joueur à moindre coût, et de compenser le départ de sa star française.