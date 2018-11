Barça : Ousmane Dembélé sauvé grâce à un but en or

Dans : Liga, Foot Europeen, Equipe de France.

Interrogé sur Ousmane Dembélé après le nul de Barcelone à l'Atlético Madrid (1-1), Ernesto Valverde a adressé quelques louanges à son attaquant français.

Sans lui, le Barça ne serait plus assis dans le fauteuil de leader de la Liga ce dimanche. Très mal en point après l'ouverture du score de Diego Costa (77e) sur la pelouse d'une équipe de l'Atlético « qui défend extraordinairement bien » sous la houlette de Simeone, le club catalan s'en est remis au talent de son champion du monde. Entré en jeu à la 80e minute de jeu à la place d'Arthur, le joueur de 21 ans a délivré sa formation en sauvant le point du nul à la dernière minute sur une passe de Messi. Un but qui va faire le plus grand bien à l'international tricolore, qui n'avait plus marqué depuis début novembre. De quoi ravir Ernesto Valverde.

« C'est vrai que Dembélé a des interventions décisives dans le jeu, il marque des buts importants, mais il faut dire qu'il a eu beaucoup de continuité, il a été souvent titulaire. Dans une équipe, il faut de tout et Dembélé a des qualités que d'autres n'ont pas : de l'audace, une capacité à éliminer, une capacité à tirer des deux pieds, et il a du caractère. C'est un grand talent et nous devons l'aider à l'exprimer. Dans une saison, il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que ces derniers jours beaucoup de monde a parlé de lui. Mais nous espérons qu'il va nous apporter beaucoup dans le jeu », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur espagnol, qui sait que Dembélé peut devenir l'étincelle manquante au Barça, et ce malgré son indiscipline. Le Français a assez de qualités pour répondre aux critiques. À lui de montrer qu'il a bien le niveau pour s'imposer dans un grand club comme le FCB.