Barça : Messi à Barcelone, c'est bientôt pour la vie

S'il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi pourrait bientôt signer... un contrat à vie au sein de son club de cœur.

Auteur d'un début de saison canon, puisqu'il a marqué 11 buts en neuf journées de Liga, Leo Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Courtisée par le Manchester City de Pep Guardiola depuis plusieurs mois, la Pulga doit prolonger avec le Barça. Sauf que si la direction catalane affirme qu'il a accepté, avec l'aval de son père, une prolongation de contrat de quatre ans l'été dernier, Messi n'a encore rien signé officiellement aux côtés du président Josep Maria Bartomeu. Mais pas d'inquiétude pour les supporters du Barça puisque le FCB envisage désormais de lui proposer un contrat à vie à Barcelone, comme l'a révélé Oscar Grau lors de l'assemblée générale annuelle du Barça samedi.

« Messi a signé un nouveau contrat de quatre ans en juin, mais le club lui offrira un contrat à vie. L'idée, c'est que Leo, qui est ici depuis tout petit, reste ici pour toute la vie parce qu'il est une icône. Et après sa carrière de joueur, nous voulons qu'il continue d'être lié au club », a avoué le directeur général du FC Barcelone. Comme Andres Iniesta, qui a signé ce type de contrat au début du mois d'octobre, Messi pourrait donc se lier avec le Barça jusqu'à la fin de sa vie. Difficile d'en faire autrement quand on sait que Messi est devenu l'un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot sous le maillot du Barça, un club qu'il a rejoint à 13 ans avant d'en devenir le meilleur buteur avec 522 réalisations et plus de 30 titres remportés.