Barça : Memphis Depay sacrifié en urgence ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Star de Lyon jusqu’à son départ pour Barcelone cet été, Memphis Depay réalise une première partie de saison cohérente en Liga.

Dans une équipe en très grande difficulté, Memphis Depay est tout de même parvenu à inscrire 8 buts en 14 matchs de championnat depuis le début de la saison avec Barcelone, ce qui est loin d’être scandaleux. Avec le départ de Messi et les blessures à répétition d’Ousmane Dembélé, l’ancienne star de l’OL est même devenue -par défaut- l’arme offensive principale de Barcelone. Cela étant, personne n’est intransférable en Catalogne au vu de la situation financière dramatique du club et Memphis Depay pourrait bien l’apprendre à ses dépens dans les prochaines semaines selon les informations d’El Nacional. Le média catalan affirme que Joan Laporta ne s’opposera pas à un départ de Memphis Depay l’été prochain en dépit des prestations correctes de l’international néerlandais.

Memphis Depay’s reaction after missing a one-on-one with the keeper 😬 pic.twitter.com/SqD5PfzBPm — B/R Football (@brfootball) November 27, 2021

Et il s’avère que l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais est sollicité puisque José Mourinho aimerait le recruter à l’AS Roma pour compléter son attaque. Sous contrat avec Barcelone seulement jusqu’en juin 2023, Memphis Depay pourrait donc être sacrifié par le club blaugrana un an seulement après son arrivée en provenance de Lyon. Une drôle de manière de remercier Depay pour ses prestations mais également pour ses efforts financiers au moment de sa signature. L’affaire n’est en revanche pas encore réglée, loin de là, puisque Barcelone ne bradera pas Memphis Depay à n’importe quel prix. Le média espagnol croit savoir que Joan Laporta et les dirigeants barcelonais réclameront près de 40 millions d’euros à l’AS Roma pour le transfert de Memphis Depay, une somme qui semble cohérente au vu du niveau de joueur ainsi que de son âge et de sa situation contractuelle. Reste à connaître l’avis du principal intéressé qui n’a peut-être aucunement envie de rejoindre la Série A et José Mourinho…