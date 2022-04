Barça : Lionel Messi encore une fois contacté

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En fin d'année 2021, Dani Alves est revenu au FC Barcelone à la surprise générale pour aider la formation dirigée par son ancien équipier Xavi. Dans une équipe qui retrouve des couleurs, le Brésilien verrait bien son ami de toujours Lionel Messi revenir.

Au sein d'un FC Barcelone qui a marché sur l'Europe et a conquis trois ligue des champions entre 2009 et 2015, Dani Alves n'a pas conservé que des liens footballistiques avec ses anciens partenaires. Certains d'entre eux sont devenus de vrais amis intimes comme Xavi Hernandez notamment. Ainsi, il était tout naturel que le latéral revienne en Catalogne quand le jeune entraîneur du Barça avait besoin de lui. Au fil des mois, le jeu des Catalans s'est bien amélioré et les résultats avec. Si bien que Dani Alves rêverait d'y inclure dedans l'enfant du pays et son ami le plus fidèle à Barcelone, Lionel Messi.

Dani Alves invite Messi à une dernière danse au Barça

Un souhait que le Brésilien ne peut pas cacher plus longtemps et qu'il a exprimé dernièrement dans le quotidien sportif catalan Sport. Dani Alves rêve de revoir son pote Lionel Messi au Barça et de pouvoir jouer à nouveau à ses côtés au Camp Nou. Il a ainsi fait sa demande auprès de la Pulga publiquement, insistant sur le fait que l'envie pouvait être réciproque.

Dani Alves wants Lionel Messi back for a 'last dance' at Barcelona 🥺 pic.twitter.com/0taXfeobBV — GOAL (@goal) April 12, 2022

« Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire. J'insiste encore, il pourrait revenir avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci. On ne peut pas être mieux ailleurs qu'ici, c'est fait pour nous, la ville, le club. Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de rentrer chez lui s'il veut », a t-il lancé en interview. Toutefois, la tâche s'annonce ardue à court terme car l'Argentin se voit plutôt rester à Paris la saison prochaine pour réaliser une deuxième saison plus conforme à son statut.