Barça : Le feuilleton Dembélé relancé, Barcelone en alerte

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ousmane Dembélé est dans une forme étincelante depuis le début de la Coupe du monde. Le joueur du Barça suscite toujours la convoitise de nombreuses équipes en Europe.

L'équipe de France sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus peuvent compter sur le talent de leurs individualités depuis le début de la compétition. Si Kylian Mbappé est en feu, c'est aussi le cas d'Ousmane Dembélé. Titulaire aux yeux de Didier Deschamps, le joueur du Barça répond aux attentes placées en lui. Cela n'a pas toujours été le cas en Catalogne, lui qui a souvent été victime de pépins physiques ou de baisses de forme. Malgré tout, Dembélé avait prolongé son contrat il y a quelques semaines jusqu'en 2024. Une belle opération au final pour le Barça, qui pourra certainement bénéficier d'un Dembélé en forme à la reprise, lui dont la la valeur va aussi exploser.

Dembélé, le Barça va devoir réagir

Cependant, le Barça va de nouveau être confronté au dossier Dembélé. Car en prolongeant de deux saisons seulement, l'ancien de Dortmund dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, dont la moitié ira à son agent si un club la lève. Selon les informations de Foot Mercato, les Catalans vont donc de nouveau devoir passer à l'action pour conserver l'international français, sous peine de le voir partir plus tôt que prévu. A 25 ans, Dembélé est pleinement concentré sur son Mondial au Qatar avec l'équipe de France. Les résultats du Barça étant de plus en plus décevants, surtout sur la scène européenne, Dembélé pourrait être tenté d'aller voir ailleurs, alors que des rumeurs l'annonçaient dans les petits papiers du PSG l'été dernier. Il n'avait pas été de suite emballé par une prolongation à Barcelone. Même si le club entrainé par Xavi a finalement eu gain de cause, les prochaines semaines vont de nouveau contraindre les Catalans à séduire Dembélé sur leur projet.