Barça : Depay traîne, un problème caché ?

Dans : Liga.

Annoncée comme imminente depuis des jours, la signature de Memphis Depay au FC Barcelone n'est toujours pas officialisée. Du côté du Barça on ne panique pas, mais on se pose des questions sur l'attitude du clan Depay.

Memphis Depay devait rejoindre Ronald Koeman à Barcelone avant l’Euro afin de jouer l’Euro avec les Pays-Bas sans se préoccuper de son avenir. Ensuite, chaque jour la presse sportive barcelonaise annonçait que cette fois le communiqué était prêt et que le Barça allait officialiser la signature de Depay. Mercredi, avant la victoire de l’équipe néerlandaise face à l’Autriche, l’ancien joueur de Manchester United avait lui-même reconnu qu’une annonce était proche. Mais depuis 48 heures, plus rien n’avance dans le dossier Memphis Depay, au point même que ce samedi le Mundo Deportivo s’interroge sur cette situation assez étonnante. Pour Fernando Polo, si rien ne semble devoir remettre en cause la venue de l’attaquant des Pays-Bas, cette signature sans cette repoussée tient surtout au récent changement d’agent de Depay.

Il y a quelques semaines, le joueur de l’Olympique Lyonnais avait en effet annoncé qu’il reprenait les commandes de sa carrière, cessant de travailler avec ses représentants habituels. Et ce sont les avocats du footballeur de 27 ans qui sont désormais les responsables de ce ralentissement des négociations. « Alors que les prévisions du club étaient de boucler officiellement sa signature en début de semaine, les deux parties s'étant déjà entendues sur un accord de principe en fin de semaine dernière, les nouveaux avocats de l'international néerlandais se montrent très pointilleux quand il s'agit de à valider les clauses du contrat qui l'unira au Barça », explique le journaliste catalan, qui ne croit pas qu’une surenchère d’un autre club explique que cela traîne un peu. Cependant, il ne va pas jusqu'à dire que l'accord officiel entre Memphis Depay et le FC Barcelone sera annoncé ce week-end. La prudence est de mise.