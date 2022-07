Barça : Dembélé fait une croix sur son salaire et prolonge !

L’interminable feuilleton Ousmane Dembélé touche à sa fin. Après de longues négociations, l’international français va prolonger à Barcelone.

Les négociations touchent à leur fin et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dossier fut interminable pour les dirigeants du FC Barcelone. Le jeu en valait cependant la chandelle pour le président Joan Laporta, lequel est sur le point de boucler la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé pour deux saisons supplémentaires. Courtisé par Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, l’international tricolore a exprimé le souhait de rester à Barcelone, où son entraîneur Xavi n’a jamais caché qu’il comptait sur lui pour la saison à venir. Les vœux de tout ce beau monde vont être exaucés puisque Fabrizio Romano confirme sur son compte Twitter que la prolongation d’Ousmane Dembélé jusqu’en juin 2024 est ficelé et qu’un accord total a été trouvé entre les deux parties.

Ousmane Dembélé has accepted all clauses of the new contract offered by Barcelona. It will be valid until June 2024, lower salary as he wanted to stay... and Xavi really wants him. 🔵🔴🤝 #FCB



Ousmane, in Barcelona today - hopeful to get new deal signed on club side this week. pic.twitter.com/RPOn69jqAG