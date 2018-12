Barça : Amende doublée, excuses, tacle du coach… Dembélé prend cher

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le cas Ousmane Dembélé donne des maux de tête au FC Barcelone, où l’on commence sérieusement à perdre patience.

D’un côté, l’ailier de 21 ans est capable d’éblouir le public, à l’image de son bijou inscrit face à Tottenham (1-1) mardi en Ligue des Champions. Et de l’autre, le Français se montre toujours aussi indiscipliné. L’ancien Rennais a en effet débarqué à l’entraînement dimanche avec deux heures de retard. Une mauvaise habitude que le Barça lui fait payer très cher. Car selon la Cadena Cope, on ne parle plus de 100 000 mais plutôt de 200 000 euros d’amende !

Même pour un joueur rémunéré 12 millions d'euros par an, ça fait mal au porte-monnaie. Suffisant pour provoquer une réelle prise de conscience ? En tout cas, Dembélé a présenté ses excuses dans le vestiaire lundi, et ses coéquipiers les ont acceptées. De son côté Ernesto Valverde attendait des actes mardi soir. « Histoire terminée ? Je ne sais pas, il y a entraînement demain », a taclé l’entraîneur blaugrana, qui aura l’oeil sur sa montre avant chaque séance…