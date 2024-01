Barça ‍: 5 buts encaissés et un cambriolage, Koundé vit un enfer

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Jules Koundé a vécu une nouvelle soirée compliquée avec le FC Barcelone. Le défenseur a encaissé 5 buts face à Villarreal, dans une défaite assez lourde. Au même moment, son domicile a été cambriolé.

À l'occasion d'un match avec plusieurs rebondissements, le FC Barcelone s'est finalement incliné contre Villarreal, lors de l'un des matchs de l'année (5-3). Un match où les attaquants se sont mis en valeur, contrairement aux défenseurs, notamment Jules Koundé, trop passif. Le Français traverse une période compliquée avec le géant Catalan. À tel point que la presse espagnole évoque parfois un probable départ l'été prochain. Outre sa situation sportive délicate, Jules Koundé a également été victime d'un cambriolage durant la déroute des Blaugranas selon les renseignements de Mundo Deportivo. Les voleurs ont profité de l'absence de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux pour s'introduire dans son domicile et voler des affaires. Le montant du préjudice n'a pas été dévoilé mais ce n'est pas la première fois que Koundé est victime d'une telle intrusion.

Deuxième cambriolage pour Jules Koundé

Le 1er mai 2023, son domicile avait déjà été visité par des malfaiteurs lors d'un match avec le FC Barcelone face au Bétis Séville. Dernièrement, beaucoup de joueurs de foot sont les cibles des cambrioleurs. Le joueur de 25 ans est immédiatement allé porter plainte. La police évoque un vol avec force et donc la possibilité de la dégradation des biens de Jules Koundé. Les cambrioleurs ont escaladé la cloture, puis sont parvenus à se hisser au-delà d'un mur avant de briser les fenêtres pour rentrer. Un moment compliqué à vivre pour le défenseur de l'équipe de France, qui doit déjà gérer ses problèmes sportifs. Si Koundé est le deuxième joueur le plus utilisé par Xavi cette saison, derrière Ilkay Gündogan, ses performances sont assez moyennes et les médias expliquent que le joueur est en retrait dans le vestiaire depuis quelques semaines. Son départ est de plus en plus envisagé à Barcelone.