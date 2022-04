Ballon d'or : Benzema après Zidane, ils l'annoncent déjà

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, Karim Benzema a encore sauvé le Real Madrid face à Chelsea. Son but inscrit dans la prolongation a envoyé son équipe en demi-finales de la ligue des champions. Au sommet de son art cette saison, il fait partie des rares favoris au ballon d'or encore en lice en C1.

La saison 2021-2022 semble vraiment être celle de Karim Benzema. Le Français porte sur ses épaules le Real Madrid et enchaîne les buts dans les petits comme dans les grands matches. Ses statistiques sont affolantes avec 38 buts en 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues, dont douze rien qu'en ligue des champions. Dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, KB9 marche sur l'eau depuis quelques semaines. Il a éliminé le PSG d'un triplé au match retour avant de récidiver contre Chelsea avec un coup du chapeau à Londres et quatre buts au total sur les deux rencontres. Sans lui, le Real ne serait pas en demi-finales.

AS sacre déjà Benzema ballon d'or 2022

Ces performances en ligue des champions font de Karim Benzema l'un ou si ce n'est le favori au prochain ballon d'or. Car, pendant que l'attaquant français portait son équipe à lui tout seul, ses principaux concurrents ont déserté la C1, étant sortis avant le dernier carré. Pour le journal espagnol AS, Benzema a maintenant un boulevard devant lui pour l'obtention du fameux prix individuel.

« La qualification du Real Madrid en demi-finale ouvre le chemin de Benzema vers la récompense individuelle suprême qui existe dans le football : le Ballon d'Or. La majorité de ses supposés rivaux sont hors course : Messi et Mbappé sont tombés face au Real au Bernabeu, avec un triplé de Karim, Cristiano Ronaldo est tombé contre l'Atlético, Haaland est hors jeu... et le dernier à rejoindre le club est Robert Lewandowski, dont le Bayern a perdu en quart de finale face à Villarreal », est-il développé dans le journal. Avec un prix décerné en fin de saison et non plus en fin d'année, Benzema a en plus pris un ascendant certain. Toutefois, le Français a encore de sérieux adversaires sur sa route. En effet, Liverpool et Manchester City ont de grandes chances d'être en demi-finales de C1 avec Mohamed Salah, Sadio Mané et Kevin De Bruyne dans leurs rangs. Cela pourrait obliger Benzema à devoir sortir le grand jeu à nouveau pour être sacré et emmener au passage le Real Madrid sur le toit de l'Europe.