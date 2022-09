Après Atlético-Real, l'enquête enfin lancée

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Dimanche dernier, le derby madrilène a été le théâtre de chants racistes à l'encontre de Vinicius Junior. L'affaire qui touche le Brésilien du Real Madrid s'est déjà insérée dans la vie médiatique et politique espagnole. On entre maintenant dans le volet judiciaire.

Contre son gré, Vinicius Jr a provoqué du remous dans le football espagnol et même dans la société ibérique entière. Depuis une dizaine de jours, l'ailier brésilien du Real Madrid est la cible d'insultes racistes. Tout a démarré avec les propos de l'agent Pedro Bravo dans la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, lequel demandait au joueur d'arrêter « de faire le singe » dans ses célébrations de buts. Des mots qui ont inspiré négativement les supporters de l'Atlético Madrid alors que leur club accueillait le voisin merengue le week-end dernier. Avant le coup d'envoi, ils avaient multiplié les chants injurieux et discriminatoires , le tout filmé et posté sur internet.

La justice tente d'identifier les chanteurs de l'Atlético

« Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe », avaient-ils notamment scandé avant de balancer des projectiles sur le joueur et son compatriote Rodrygo pendant la rencontre. Des faits qui ont provoqué la colère du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. « Je m'attendais à un message fort des clubs contre ce genre de comportement (...) Je pense qu'il est important que les clubs de football prennent ce genre de comportement au sérieux et réagissent », a déclaré le chef du gouvernement, également grand supporter des Colchoneros. Le club a aussi condamné les faits et la justice va à son tour s'en mêler.

Spanish police identify five fans who aimed racist chants at Real Madrid star Vinicius Jr before the Madrid derby - with THREE believed to be Atletico season ticket holders | @PeteJenson https://t.co/IdCaZ3oR5L — MailOnline Sport (@MailSport) September 23, 2022

Une enquête a été ouverte après une plainte déposée par une association anti-racisme. Les faits reprochés concernent les chants entendus dans le stade et à l'extérieur de l'enceinte dans la journée du derby. La police est maintenant chargée de visionner les enregistrements vidéo pour « identifier les personnes ayant usé d'insultes racistes et, le cas échéant, de voir si ces personnes ont un lien avec des groupes violents ou des mouvements d'idéologie extrémiste », selon le communiqué publié par le parquet de Madrid. L'enquête permettra aussi de déterminer si d'autres faits répréhensibles ont été commis contre Vinicius au cours de la soirée du 18 septembre. Cette affaire est peut-être celle de trop dans un pays régulièrement en proie à ces problèmes dans ses différents championnats nationaux.