Accusé de propagande islamiste, Rudiger met les choses au clair

Par Adrien Barbet

En Allemagne, Antonio Rudiger fait la une des journaux depuis quelques jours. Après avoir posté une photo pour célébrer le début du Ramadan sur ses réseaux sociaux, le défenseur du Real Madrid a été accusé de faire de la propagande islamiste. Le joueur allemand a récemment pris la parole.

À quelques mois du début de l'Euro 2024, une polémique enfle en Allemagne. Le 11 mars dernier, Antonio Rudiger a publié une photo sur son compte Instagram pour souhaiter un bon Ramadan à tous les musulmans. « Joyeux Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et nos prières. » Néanmoins, sur cette photo, le joueur du Real Madrid a le doigt levé et a ainsi été accusé par Julian Reichel, l'ancien rédacteur en chef de Bild, de faire de la propagande islamiste et de mimer le geste des terroristes. Le défenseur central a décidé de porter plainte contre le journaliste, tout comme la fédération allemande. Antonio Rudiger a également été contraint de se justifier.

Antonio Rudiger réfute les accusations et porte plainte contre le journaliste allemand

« Le geste que j’ai utilisé s’appelle le doigt tawhid. En islam, cela est considéré comme un symbole de l’unité et du caractère unique de Dieu. Ce geste est répandu parmi les musulmans du monde entier et a été considéré comme n’étant pas problématique par le ministère de l’Intérieur allemand. En tant que fervent musulman, je pratique ma foi, mais je me distancie fermement de toute forme d’extrémisme et d’accusations d’islamisme. La violence et le terrorisme sont absolument inacceptables. Je défends la paix et la tolérance. Je ne me laisserai pas insulter et dénigrer en tant qu’islamiste. C’est pourquoi j’ai décidé de déposer une plainte. Il s’agit de propagande et de division. Je me défendrai toujours résolument contre cela. J’espère que cette clarification aidera à dissiper les malentendus et à mettre en lumière la vérité. Je tiens également à remercier la DFB (la fédération allemande, NDLR), qui m’a toujours soutenu dans cette affaire » a déclaré le joueur de 31 ans dans les colonnes de Bild. Une façon de mettre les choses au clair alors que le raccourci a fortement déplu au joueur du Real Madrid, et cela peut se comprendre.