A 11 ans, Cristiano Ronaldo savait qu’il deviendrait une machine

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sa disette en Liga cette saison ne remet rien en cause. Cristiano Ronaldo devrait bien remporter son cinquième Ballon d’Or.

Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions, l’attaquant du Real Madrid a encore impressionné face au but adverse. Manifestement, ses 32 ans ne le ralentissent pas du tout. Il faut dire que le Portugais travaille dur pour progresser physiquement et techniquement, et ce depuis son enfance, à l’époque où il partait avec un petit handicap.

« Je n'avais aucun muscle, a raconté CR7 dans une lettre publiée sur le site The Payers Tribune. J'ai donc pris une décision à l'âge de 11 ans. Je savais que j'avais beaucoup de talent, mais j'ai décidé que j'allais travailler plus fort que tout le monde. J'allais arrêter de jouer comme un enfant. J'arrêterais d'agir comme un enfant. J'allais m'entraîner pour être le meilleur au monde. »

Né pour gagner

Une stratégie payante, à tel point que le Merengue n'a rien changé au fil des années. « Après 400 matchs avec Madrid, gagner est toujours mon objectif ultime. Je pense que je suis né comme ça, a-t-il confié. (...) Ma mission est la même que ce qu'elle a toujours été. Je veux continuer à battre des records à Madrid. Je veux gagner le plus de titres possible. C'est juste ma nature. » Le palmarès déjà bien rempli, Cristiano Ronaldo est toujours affamé.