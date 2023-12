85 ME pour le Barça, le FC levier va encore frapper

Dans : Liga.

Sous la menace du fair-play financier en Liga, le FC Barcelone utilise tous les leviers possibles pour respecter les règles du championnat espagnol. Les Blaugrana n’hésitent pas à sacrifier leurs actifs, y compris certains joueurs loin d’être indispensables et qui pourraient rapporter gros l’été prochain.

Pour le FC Barcelone, travailler main dans la main avec le rival madrilène n’est sûrement pas une partie de plaisir. Mais compte tenu de la situation économique du club catalan, le président Joan Laporta ne peut que soutenir la création de la Super League, compétition qui augmenterait considérablement les recettes de ses participants. Cette rentrée d’argent soulagerait enfin les finances du Barça dans le rouge depuis plusieurs années.

Ces prêts qui pourraient rapporter gros

Pour continuer à se renforcer, le champion d’Espagne en titre doit accepter des sacrifices comme la vente de certains actifs. De quoi susciter pas mal de critiques et de moqueries. Mais qu’importe, le FC Barcelone compte bien poursuivre sur sa lancée. Cette fois, les Blaugrana espèrent récolter un montant de 85 millions d’euros l’été prochain. C’est effectivement l’estimation totale des joueurs prêtés par le Barça cette saison.

Il faut dire que la plupart d’entre eux se montrent à leur avantage. Hormis le Français Clément Lenglet, qui n’a pas les faveurs du manager Unai Emery à Aston Villa, les autres Barcelonais partis de manière provisoire font augmenter leur cote. On pense notamment à l’attaquant Ansu Fati qui, malgré sa nouvelle blessure, se relance plutôt bien à Brighton. Idem pour le latéral polyvalent Sergiño Dest, très en vue au PSV Eindhoven, tout comme le Mexicain Julian Araujo à Las Palmas.

Enfin, le défenseur central Chadi Riad, appelé pour disputer la CAN avec le Maroc, semble parti pour convaincre le Betis Séville de lever l’option d’achat à 3,5 millions d’euros pour 50% de ses droits. Tandis que l’ex-Citizen Eric Garcia et le jeune Pablo Torre brillent avec la surprenante équipe de Gérone. Loin d’être indispensables, ces bonnes surprises pourraient devenir plus importantes que prévu en cas de transferts définitifs.