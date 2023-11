100.000 euros, et les joueurs du Barça acceptent de jouer

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça se retrouve dans une situation délicate à cause d'une rencontre amicale qui tombe très mal. Mais les joueurs ont finalement accepté pour des questions financières.

A Barcelone, le compte n'y est pas en Liga. Le bilan des hommes de Xavi est assez décevant. La situation est différente en Ligue des champions, là où les Catalans s'expriment mieux. Les fans et observateurs du Barça savent en revanche que la suite de la saison pourrait être périlleuse, car la profondeur du banc et les blessures récentes inquiètent. Tous les détails seront importants et aller jouer un match amical sur un autre continent avant Noël n'est pas très bien perçu. Le club catalan s'est en effet engagé à aller jouer une rencontre à Dallas (Etats-Unis) contre le Club America le lendemain de son dernier match de Liga de l'année civile face à Almeria le 20 décembre.

Une prime pour calmer tout le monde au Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Juste après avoir été aux prises avec Almeria, les joueurs du Barça devront en effet prendre l'avion pour se rendre au Texas et jouer face au Club America pour des raisons promotionnelles. Bien évidemment, pas du tout de quoi faire le bonheur des joueurs, qui ont alerté leur direction sur les risques de blessures et la trêve raccourcie pour des raisons loin d'être sportives. Mais voilà, la logique financière prévaut et cette rencontre face au club mexicain rapportera 4 millions d'euros au Barça. Pour convaincre leur groupe, les Catalans ont fait le travail avec une prime de 100 000 euros par joueur d'après RMC Sport. De quoi accepter un peu mieux la perspective d'avoir des vacances de Noël raccourcies, avec une reprise en Liga ayant lieu le 3 janvier à Las Palmas. Ensuite, il faudra de nouveau voyager pour aller en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne. Là aussi, la monétisation de ces matchs est décisive pour ces rencontres aux quatre coins du globe.