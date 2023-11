Le Barça tient son successeur, Xavi a l’explication

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Accroché par le Rayo Vallecano (1-1) samedi en Liga, le FC Barcelone traverse une période compliquée. C’est dans ce contexte que le président Joan Laporta s’est montré aux côtés de Rafael Marquez, coach coté de la réserve. Ce qui n’a pas l’air d’inquiéter l’entraîneur des Blaugrana Xavi.

Ça se complique encore un peu plus pour le FC Barcelone. Sur le terrain du Rayo Vallecano samedi, les Blaugrana n’ont pu arracher qu’un simple match nul. Les voilà maintenant relégués à la quatrième place en Liga, à quatre points du Real Madrid, leader provisoire. Plus inquiétant encore, les hommes de Xavi, privés de Gavi gravement blessé jusqu’à la fin de la saison, ne parviennent pas à mettre leur jeu en place.

Xavi n'est pas inquiet

La presse espagnole n’a donc pas tardé à mettre la pression sur l’entraîneur du Barça. Xavi est effectivement annoncé sur la sellette, surtout après la photo qui circule ces dernières heures. On y voit Joan Laporta venu assister à la victoire du Barça Atlètic à Cornellà (2-0) dimanche. Le président catalan a tenu à féliciter son équipe réserve dans le vestiaire, d’où la photo de lui en compagnie du coach Rafael Marquez, un technicien très apprécié en interne… Mais il en faudra plus pour inquiéter Xavi.

🚨 Joan Laporta : "Nous sommes fiers d'avoir un entraîneur comme Xavi." pic.twitter.com/e31HvX1bTu — 𝑷𝒂𝒖𝒍 𝑭𝑪𝑩 📰 (@FCBPaul_) November 27, 2023

« La visite de Laporta ? C'est un signe d'union, a tempéré l’ancien milieu. Il le fait toujours. Il y a aussi des photos de lui avec nous dans le vestiaire. Je ne vois aucun problème. (...) Je ne me sens pas seul parce que j'ai la confiance du président et celle de Deco (le directeur sportif). J'ai un staff technique qui croit en moi et qui est fidèle. Et j'ai des joueurs qui font de leur mieux. La saison dernière, les choses se passaient mal aussi et ça s'est bien terminé finalement. Donc je pense que les choses finiront par s'arranger. (...) Je sens de la confiance à 100%. J'ai une bonne relation avec le président et Deco. » Il est vrai qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas encore alarmante pour le Barça.