Cristiano Ronaldo explose de colère et insulte un arbitre

Par Corentin Facy

Le Portugal a concédé un match nul décevant (0-0) contre l’Ecosse mardi soir à Glasgow. Un résultat qui a mis Cristiano Ronaldo dans une colère noire à tel point que le buteur d’Al-Nassr a insulté l’arbitre de la rencontre.

Vainqueur de la Pologne samedi, le Portugal souhaitait enchainer mardi soir en Ligue des Nations avec un déplacement à Glasgow pour y défier l’Ecosse. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont cependant pas réussi à faire mieux qu’un match nul 0-0 et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce résultat n’a pas du tout satisfait le capitaine CR7. Buteur face à la Pologne ce week-end, l’attaquant d’Al-Nassr est cette fois resté muet, tout du moins en ce qui concerne les buts marqués. Car mardi en Ecosse, Cristiano Ronaldo avait la parole et l’arbitre du match Lawrence Visser en a fait l’amère expérience.

Tout au long du match, l’ancienne star du Real Madrid n’a cessé de contester les décisions de l’arbitre. Mais au moment du coup de sifflet final (alors que le Portugal venait d’obtenir un corner), Cristiano Ronaldo n’a pas pu se contenir et a littéralement craqué en insultant l’homme en noir. « Shit » a plusieurs fois été prononcé par la star portugaise à l’encontre de Lawrence Visser, puis Cristiano Ronaldo a fait plusieurs gestes d’énervement avec ses bras avant de baisser les pouces devant la caméra en montrant l’arbitre du match. Un bien triste exemple montré ici par le sextuple Ballon d’Or, qui pourrait se faire rattraper par la patrouille et être sanctionné par les instances dans les jours à venir pour ce comportement plus que limite, encore plus pour un capitaine.