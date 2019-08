Cristiano Ronaldo et Messi parlent retraite ensemble

Dans : Foot Europeen.

Longtemps présenté comme de grands rivaux qui ne pouvaient pas se supporter et se snobaient dès qu’ils en avaient l’occasion, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont appris à se connaître et à s’apprécier avec le temps. Considérés unanimement comme les deux plus grands joueurs de ces 10 dernières années, le Portugais et l’Argentin se vouent désormais une grande forme de respect, et même d’admiration respective. Ils étaient même côte à côte ce jeudi lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, avec à la clé une interview inédite et très amusante sur leur avenir. Le Portugais a ainsi été invité à commenter la fin de sa carrière, et notamment s’il allait tenir jusqu’à ce que Messi, de deux jeunes son cadet, raccroche aussi ses crampons.

« Il est deux ans plus jeune que moi. Je crois que je suis pas mal pour mon âge ! J’espère être encore là dans un an, et encore l’année d’après, et celle d’après. Si les gens ne m’aiment pas, il va falloir qu’ils me supportent encore. Mais avec Leo, nous avons une bonne relation. Nous n’avons pas encore mangé au restaurant ensemble, mais j’espère que cela se fera à l’avenir », a glissé un Cristiano Ronaldo qui prend toute cette histoire avec le sourire, même si cela ne l’empêche pas d’afficher toujours l’envie de gagner d’un joueur de 20 ans.