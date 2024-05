Coupe du Portugal ‍: Porto remporte une finale sous tension contre le Sporting

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Finale de la Coupe du Portugal :

Stade national du Jamor.

FC Porto - Sporting : 2 à 1.

Buts : Evanilson (25e) et Taremi (100e sur penalty) pour le FC Porto ; St. Juste (20e) pour le Sporting.

Expulsion : St. Juste (29e) pour le Sporting.

Dominé par le Sporting et Benfica en championnat, le FC Porto s’offre un joli cadeau en cette fin de saison avec cette victoire en finale de la Coupe du Portugal. Dans un match tendu, lors duquel le club de Lisbonne a évolué à 10 contre 11 pendant plus d’une heure et demi, le FCP l’a emporté avec un penalty de Taremi en prolongation. Porto s’offre donc la 20e Coupe de son histoire, alors que Sergio Conceição, expulsé durant cette rencontre, termine probablement son aventure à Porto avec un nouveau trophée (11)… avant de tenter une nouvelle aventure à l’OM ?