Mbappé au Real, ce géant d’Europe en larmes

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid faisait déjà peur avant de signer Kylian Mbappé, alors maintenant, tout le monde s'incline devant la réussite et la puissance du géant espagnol. Même son plus grand rival en Europe.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne peut pas être considérée comme une grande surprise, sachant que sa relation avec le PSG était devenu houleuse depuis le début de la saison. Sa volonté de ne pas prolonger l’a définitivement privé d’un avenir à Paris, et la Maison Blanche était sa seule destination envisagée. Florentino Pérez peut se targuer d’être dans une période euphorique, et semble même en train de construire une véritable dynastie. Avec deux victoires en Ligue des Champions sur les trois dernières années, et l’arrivée d’une nouvelle superstar après les explosions de Vinicius et Bellingham, le Real Madrid fait clairement peur. Y compris pour son plus grand rival de ces dernières années, qui n’est autre que Manchester City.

Haaland bluffé par le Real Madrid

Avec ses moyens financiers copieux et son football léché pratiqué par Pep Guardiola, le club anglais semble le seul à pouvoir rivaliser avec le Real Madrid sur les prochaines saisons. Cette année encore, la qualification s’est jouée à rien puisque c’est aux tirs au but que les Madrilènes ont sorti les Cityzens. Toutefois, la crainte de voir l’écart se creuser avec la venue de Kylian Mbappé est réelle, et les indiscrétions en ce sens ont fuité dans la presse anglaise comme espagnol. Ainsi, Pep Guardiola a brièvement commenté une actualité qui ne le concerne pas directement, même s’il est difficile de ne pas parler de ça aujourd’hui. « Nous savions tous qu’il allait finir par jouer pour eux. Et nous savons aussi que ce sera encore plus difficile de les battre », a reconnu l’entraineur espagnol, qui entamera peut-être sa dernière saison chez les champions d’Angleterre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Parmi les joueurs de City également, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle de voir le Real Madrid se renforcer avec un joueur aussi « tueur ». C’est ce qu’a bien voulu avouer Erling Haaland, souvent considéré comme le grand concurrent de Kylian Mbappé pour les années à venir afin de dominer la planète football. Pour le Norvégien, le Real Madrid force clairement l’admiration avec son succès européen et maintenant l’arrivée d’un tel joueur. « Signer Mbappé trois jours après une victoire en C1, ce club est une machine », a ainsi confié l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui était bien évidement pour le club allemand à Wembley.

Un club qui impressionne par sa gestion, tant les sérieuses blessures dans l’effectif (Alaba, Militao, Courtois) n’ont pas freiné son rythme d’un iota, et une gestion entre stars et pépites qui rappelle à Madrid l’époque des Galactiques, quand tous les regards étaient tournés chaque week-end vers les performances de Zidane, Roberto Carlos, Figo, Beckham et Ronaldo.