Victime de racisme en Belgique, Djibril Cissé dégoupille

Djibril Cissé était présent en Belgique le week-end dernier pour prendre part à un évènement caritatif où 26 légendes du football s'affrontaient. Mais il a vécu un événement traumatisant à Bruxelles qui le rend fou de rage.

Djibril Cissé n'oubliera pas son voyage en Belgique de sitôt. Convié à un match caritatif, la Circus Cup, il a dû se rendre à la gare du Midi pour se rendre à Liège dimanche. Et rien ne s'est passé comme prévu puisqu'un incident a eu lieu dans le train avec un douanier.

D'ailleurs, Djibril Cissé n'a pas hésité à parler de racisme sur son compte Instagram : « Je suis choqué de l’acte de racisme et d’excès de zèle que je viens de vivre à la gare de Bruxelles-Midi par un douanier. Un train plein et comme par hasard il choisit de contrôler un arabe et un noir. Et pour couronner le tout, il me pousse à deux reprises. Mr le douanier, vous allez entendre parler de moi ».

A noter que 15.000 fans sont venus pour assister à ce match de gala entre l’équipe d’Alessandro Del Piero et celle d’Edgar Davids.