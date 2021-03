CdM 2022 : Ibrahimovic régale, un sans-faute pour l'Italie et l'Allemagne

Dans : Foot Europeen.

Quelques heures après la victoire de l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne n'ont pas buggé ce dimanche soir lors de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Dans le Groupe C, la Squadra Azzurra a effectivement dominé la Bulgarie (2-0), grâce à Belotti (43e sp) et Locatelli (83e). Avec ce succès, la formation de Roberto Mancini s'empare de la première place de sa poule devant la Suisse. Tout comme la Mannschaft, qui avec sa victoire en Roumanie (1-0) sur un but de Gnabry (17e), trône en tête du Groupe J.

Dans les autres matchs de la soirée, Zlatan Ibrahimovic a délivré une magnifique passe décisive lors de la victoire de la Suède au Kosovo (3-0), et Robert Lewandowski a inscrit un doublé contre l'Andorre avec la Pologne (3-0).