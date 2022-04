Carlo Ancelotti, roi d’Europe avec un Grand Chelem inédit

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Samedi après-midi, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a été sacré champion d’Espagne pour la 35e fois de son histoire. De son côté, l’Italien a remporté sa première Liga pour compléter sa collection dans les cinq grands championnats et marquer l'histoire.

Depuis 25 ans et ses premiers pas d'entraîneur, Carlo Ancelotti a souvent fait l'unanimité auprès des joueurs et des journalistes. Les qualités du technicien italien ne sont plus à démontrer : son relationnel avec les joueurs est excellent, sa compréhension tactique ne souffre d'aucune contestation et son palmarès est long comme le bras. Triple vainqueur de la Ligue des champions déjà, il a encore rempli son armoire à trophées avec une Liga glanée ce samedi avec le Real Madrid. Le 35e sacre national des Merengues n'est pas un titre comme les autres pour Ancelotti.

Ang, Ita, All, Esp, Fra : Ancelotti a raflé tous les titres !

En effet, il s'agit de son premier titre de champion d'Espagne remporté. Carlo Ancelotti est ainsi devenu le premier entraîneur à remporter le titre dans les cinq principaux championnats européens. En effet, il avait d'abord gagné la Serie A avec le Milan AC en 2004, puis la Premier League en 2010 avec Chelsea, la Ligue 1 en 2013 avec le PSG, la Bundesliga en 2017 avec le Bayern et donc la Liga en 2022 à la tête du Real.

🇮🇹Milan (2004)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea (2010)

🇫🇷PSG (2013)

🇩🇪Bayern (2017, 2018*)

🇪🇸Madrid (2022)



‼️HISTÓRICO‼️@MrAncelotti es el PRIMER ENTRENADOR en TODA la historia del fútbol que gana las 5 grandes ligas.



Estamos viviendo el alirón del Real Madrid en DIRECTO.https://t.co/A8bGVkQkLz pic.twitter.com/MPi8WYAW84 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 30, 2022

En comparaison, Guardiola et Mourinho n'ont remporté que trois de ces cinq ligues dans leur carrière. Cette performance inscrit durablement Carlo Ancelotti dans le panthéon des grands entraîneurs de l'histoire du football. Cette Liga est le 22e trophée gagné par l'Italien. Il est le dixième technicien le plus titré de l'histoire avec un titre de plus qu'Arsène Wenger. Un classement dominé par Six Alex Ferguson et ses 49 trophées. Mais, depuis ce samedi, Carlo Ancelotti n'a plus à rougir de la comparaison avec l'Ecossais ayant montré à quel point il était un globe-trotter efficace.