Balotelli fait le show, il pulvérise Messi et Cristiano Ronaldo

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à la presse italienne, Mario Balotelli a fait le show en se comparant à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo.

Sous contrat avec le FC Sion jusqu’en juin 2024, Mario Balotelli a vécu une carrière mouvementée. Après des débuts en fanfare dans des clubs de la dimension de l’Inter Milan, Manchester City ou encore l’AC Milan, le buteur de 32 ans s’est perdu et a exploré de multiples championnats tels que la France, la Turquie et maintenant la Suisse. La carrière de « Super Mario » restera comme un énorme gâchis au vu du potentiel de ce joueur hors-normes. Balotelli lui-même en a bien conscience puisque dans une interview accordée au podcast « Muschio Selvaggio » en Italie, il s’est comparé à deux monstres de la planète football : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon l’ex-attaquant de l’OM, si l’Argentin et le Portugais ont raflé autant de Ballon d’Or… c’est avant tout car il les a laissés gagner.

Balotelli a laissé gagner Cristiano Ronaldo et Messi

« Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, avait l'habitude de dire que Messi et Ronaldo gagnaient le Ballon d'Or chaque année parce que je ne m'exprimais qu'à 20% de mon potentiel. Et il avait raison. Moi, un talent gâché ? J'aurais certainement pu faire plus, mais j'ai tout gagné en club. Je n'ai manqué que le Championnat d'Europe ou la Coupe du monde en équipe nationale » explique Mario Balotelli, lequel n’a visiblement aucun regret sur sa carrière malgré l’impression qu’il aurait pu donner beaucoup plus au football et s’imposer comme l’un des meilleurs attaquants de la planète, voire le meilleur. Cela n’aura jamais été le cas mais Balotelli aura au moins eu le mérite de faire vibrer les foules partout où il est passé, même de manière très éphémère. Et ce ne sont pas les supporters de Nice, ni ceux de l’OM, qui diront le contraire.