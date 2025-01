Barça ‍: Rashford ne viendra pas, ces trois raisons le prouvent

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Marcus Rashford est sur le point de quitter Manchester United. Si tout portait à croire qu’il se dirigeait vers le FC Barcelone, plusieurs grosses problématiques font penser que l’opération ne se fera pas.

La carrière de Marcus Rashford est à un tournant important. Celui qui n’a toujours connu que Manchester United, de sa plus tendre enfance à aujourd’hui, est en froid avec son club de coeur. Il ne fait plus du tout partie des plans de sa direction, ni de ceux de Ruben Amorim. Quelques jours après avoir été exclu du groupe par son entraineur pour le match face à Manchester City, le 15 décembre dernier, Rashford confirmait son désir de découvrir de nouveaux horizons. Une sortie qui n’a pas plu en interne et qui a rompu presque définitivement la relation entre les deux parties. Plusieurs cadors européens ont manifesté dans la foulée leur intérêt pour la star britannique. Le FC Barcelone a rapidement eu les faveurs du joueur. Si tout portait à croire, jusqu’à présent, qu’il allait s'y engager, plusieurs facteurs font penser qu’il ne signera pas là-bas.

Rashford s’éloigne du Barça

Selon les révélations de Graeme Bailey parues dans Unitedinfocus, trois problématiques majeures peuvent empêcher Marcus Rashford de s’engager avec le FC Barcelone. La première est évidente : les déboires financiers que rencontre la direction blaugrana sont un immense frein à une signature définitive du Mancunien. Les Red Devils sont disposés à payer jusqu’à 50% de son salaire jusqu’à la fin de la saison s’il part en prêt. Le Barça ne peut même pas assumer le reste de son salaire. Deuxième problématique, la forme du deal, indique le journaliste britannique. Les Catalans préfèrent ajouter une option d’achat au prêt, plutôt qu’une obligation, ce qui n’arrange pas la direction mancunienne qui veut se séparer définitivement de son joueur. Enfin, avec l’armada offensive dont dispose déjà le club barcelonais, il existe quelques doutes sur le temps de jeu qu’aurait Rashford en venant en Catalogne.

Trois facteurs importants qui font dire à TEAMtalk qu’il y a de fortes chances que Marcus Rashford ne s’engage finalement pas au Barça. En tout cas, les négociations resteront au point mort tant que la direction catalane n’aura pas accepté l’idée d’ajouter une obligation d’achat dans le contrat de prêt. Heureusement, d’autres clubs manifestent encore leur intérêt pour le joueur, comme le Borussia Dortmund, la Juventus, des clubs de Premier League, voire l’AS Monaco. Reste à savoir dans quelle direction il ira, sachant que passer encore quelques mois à Manchester United est aussi une possibilité pour lui.