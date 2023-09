Ballon d'Or ‍: Haaland s'en fout un peu de Mbappé

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Erling Haaland s'est imposé depuis quelques années maintenant comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il pourrait même décrocher son premier Ballon d'Or en fin d'année.

Manchester City avait flairé le bon coup en recrutant Erling Haaland l'année dernière en provenance du Borussia Dortmund. Depuis, le Norvégien crève l'écran et aura déjà marqué l'histoire de la Premier League. Aussi, il aura mis sa pierre dans le sacre des Skyblues en Ligue des champions. Alors que les carrières de Leo Messi et de Cristiano Ronaldo approchent de la fin, Haaland et Kylian Mbappé apparaissent comme les deux joueurs qui prendront le relai. Une rivalité naissante qui fait déjà pas mal parler mais dont l'ancien Marsupial ne veut pas tenir trop rigueur.

Haaland ne veut pas penser à Mbappé

Dans l'optique du prochain Ballon d'Or, Haaland s'est livré sur le sujet dans une interview accordée à France Football. « Après des années de duels entre Messi et Ronaldo, est-on désormais dans l'ère de Haaland contre Mbappé ? C'est ce que tout le monde a l'air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. Je me sens privilégié d'avoir pu observer deux champions aussi extraordinaires qu'eux. Mais, pour en revenir à votre question, je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs, ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même. », a notamment indiqué Erling Haaland, décidé à se concentrer d'abord sur lui-même avant de penser à la performance des autres et donc de Kylian Mbappé.