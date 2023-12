TV ‍: 2 milliards par saison, la Premier League écrase tout

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tandis que la Ligue 1 peine à vendre ses droits TV, la Premier League vient de signer un contrat à deux milliards d'euros par saison jusqu'en 2030.

Le président de la Ligue de Football Professionnel doit jalouser son collègue anglais, puisque le championnat anglais a officialisé la vente des droits TV de la Premier League pour la période allant de la saison 2025-2026 à la saison 2029-2030. Pour diffuser leur championnat domestique, Sky Sports et TNT Sports ont accepté de payer près de deux milliards d'euros, la BBC ayant toujours les droits pour le célébrissime Match of the day, résumé hebdomadaire de la journée de Premier League.

Plus précisément, Sky s'est offert cinq lots et diffusera un minimum de 215 matchs par saison, dont le match du samedi à 18h30, celui dimanche à 15h et 17h30, ainsi que les matchs en soirée le lundi et le vendredi et trois matchs lors des journées en milieu de semaine. TNT Sports, qui a racheté BT Sports, diffusera 52 matchs par saison, et notamment la totalité des rencontres programmées à 13h30 le samedi et deux matchs en milieu de semaine. A noter qu'Amazon, qui donnait 20 matchs lors des fêtes de fin d'année, n'est plus diffuseur dans la Premier League. « C’est le plus grand accord de droits médiatiques sportifs jamais conclu au Royaume-Uni », s'est réjoui la Premier League, qui constate une augmentation de 5% du prix des droits TV.