Ten Hag bientôt viré, Man United a trouvé mieux que Zidane

Sous pression, Erik ten Hag n’est pas certain de terminer l’année civile à Manchester United. Le manager des Red Devils pourrait payer les mauvais résultats de son équipe. D’ailleurs, ses supérieurs auraient déjà une idée pour sa succession, à savoir un entraîneur jugé plus compétent que le Français Zinedine Zidane.

Malgré son discours rassurant à chaque contre-performance, Erik ten Hag ne trompe personne. Le manager de Manchester United ne parvient plus à remettre son équipe dans la bonne direction, lui qui n’a pu empêcher les Red Devils de terminer derniers de leur groupe en Ligue des Champions. Terminer derrière le Bayern Munich est évidemment acceptable. En revanche, se laisser devancer par le FC Copenhague et Galatasaray passe beaucoup moins.

Il ne serait pas étonnant que le Néerlandais en paye le prix fort dans les jours ou semaines à venir. En effet, Manchester United étudierait déjà l’éventuel remplacement d’Erik ten Hag. Et comme toujours lorsqu’un entraîneur est annoncé sur la sellette du côté d’Old Trafford, le nom de Zinedine Zidane apparaît très vite. Il faut dire que le Français n’a toujours pas rebondi depuis son départ du Real Madrid en 2021. Mais cette fois, le champion du monde 1998 n’est pas la priorité des Mancuniens.

Le média espagnol Relevo affirme que la direction anglaise a une préférence pour Julen Lopetegui. Tout d’abord, l’ancien manager de Wolverhampton, parti cet été suite à des désaccords avec ses supérieurs, a laissé une bonne image en Angleterre. L’Espagnol reste un amoureux de la Premier League, à tel point qu’il aurait refusé une offre en provenance d’Arabie Saoudite qui lui garantissait un salaire annuel à 18 millions d’euros.

Graham Potter is expected to be high on Manchester United's shortlist of managerial candidates once INEOS are running football operations - if they decide to part company with Erik ten Hag. pic.twitter.com/CtnVC1Ikv1