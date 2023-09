PL ‍: Panique à Liverpool, le transfert du siècle est en cours

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool sort d'une saison très compliquée qui a vu le club de la Mersey accrocher une place en Europa League. Si le début de ce nouvel exercice est bien plus séduisant, il se dit que les Reds pourraient finir par perdre Mohamed Salah.

Les fans de Liverpool n'espèrent qu'une chose : revoir leur club au sommet de la Premier League. Les derniers mois ont été difficiles pour Jürgen Klopp et ses hommes. Mais tout a changé depuis le début de ce nouvel exercice. Les Reds jouent bien et peuvent profiter d'une nouvelle énergie. Cependant, les problèmes ne sont jamais très loin dans un club comme Liverpool. Et les amoureux du club ne sont peut-être pas au bout de leurs peines car le club anglais pourrait perdre Mohamed Salah. En effet, l'Arabie saoudite, via Al-Ittihad, prépare une offre encore jamais vue sur le marché des transferts, qui se termine jeudi pour la Saudi Pro League.

Salah, l'Arabie saoudite veut tout tenter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah)

Selon les informations de I Sport, Al-Ittihad va envoyer dans les prochaines heures une offre de 251 millions d'euros à Liverpool pour arracher Mohamed Salah. Pour rappel, le record est détenu depuis 2017 par Neymar et ses 222 millions d'euros au PSG. Le média rajoute que l'international égyptien est intéressé par l'offre saoudienne et écoutera attentivement Al-Ittihad. L'ancien de l'AS Roma ne veut néanmoins pas aller au clash avec Liverpool, qui ne veut absolument pas le vendre. En atteste une offre de 150 millions d'euros déjà refusée il y a quelques jours. Mais l'espoir fait vivre et Al-Ittihad a déjà envoyé une délégation depuis la semaine dernière pour boucler le deal. Les prochaines heures pourraient tout changer même si la tendance n'est clairement pas à un départ pour Salah. Surtout en considérant que Liverpool ne pourra pas le remplacer, le marché des transferts étant terminé en Europe.