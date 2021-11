PL : Newcastle a trouvé son nouvel entraîneur

Alors que plusieurs noms ont circulé au cours des derniers jours du côté de Newcastle, les Magpies ont enfin trouvé leur bonheur sur le marché des entraîneurs.

En effet, après le refus d’un coach comme Unai Emery, qui a finalement décidé de rester à Villarreal, le nouveau club le plus riche du monde a jeté son dévolu sur… Eddie Howe. En effet, selon les informations de Sky Sports, l’entraîneur de 43 ans va parapher un contrat de deux et demi à Newcastle. Passé par Burnley (2011-2012) ou Bournemouth (2012-2020), le technicien anglais va donc maintenant se retrouver sur le devant de la scène. Vu que depuis que Newcastle est passé sous pavillon saoudien, le club de Premier League est suivi de près.

