PL ‍: Man United craque sur Thiago Motta

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Les jours d’Erik ten Hag à Manchester United semblent comptés et l’entraîneur néerlandais pourrait laisser sa place à Thiago Motta cet été. Le coach italien plait énormément à l’état-major des Red Devils.

Il était le premier choix de nombreux supporters et observateurs du Paris Saint-Germain cet été pour prendre la succession de Christophe Galtier. Thiago Motta réalise une saison absolument bluffante en Série A où son club de Bologne se classe à la quatrième position de la Série A. En plus d’excellents résultats, l’ancien milieu défensif du PSG a réussi à créer une identité de jeu très forte et s’impose naturellement comme l’un des coachs à la mode à l’approche de l’intersaison 2024. Parfois cité dans les radars du FC Barcelone, l’entraîneur brésilo-italien est aussi surveillé par le Bayern Munich et Liverpool, qui vont changer d’entraîneur à la fin de la saison. A en croire les informations de Team Talk en Angleterre, Manchester United est également sur les rangs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bologna FC 1909 (@bolognafc1909)

Les Red Devils seraient même les plus chauds sur Thiago Motta, alors que l’avenir d’Erik Ten Hag à la tête de l’équipe est plus que jamais menacé. Entré au capital de Manchester United, Ineos veut du changement et l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam a peu de chances de résister à l’intersaison. Pour lui succéder, les noms de Zinedine Zidane, de Simone Inzaghi ou encore de Graham Potter et de Roberto de Zerbi ont été évoqués mais désormais, c’est Thiago Motta qui serait en haut des tablettes mancuniennes. La question est maintenant de savoir si l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan ouvrira la porte à une expérience en Premier League ou s’il préfèrera poursuivre sa mission en Série A, à Bologne… ou ailleurs. Car en Italie, sa cote est immense à tel point que la Juventus Turin en fait l’un de ses favoris en cas de départ de Massimiliano Allegri. On l’aura compris, Thiago Motta est extrêmement courtisé et de son côté, le PSG a laissé passer sa chance en misant sur Luis Enrique l’été dernier.