PL : Harry Kane à City, c'est bouclé pour 187 ME !

Dans : Premier League.

Les deux clubs gardent le silence, mais l'accord est tout proche pour le transfert d'Harry Kane à Manchester City.

Les Anglais l’appellent déjà le transfert du siècle. Superstar de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre à l’Euro, Harry Kane n’a pas caché son envie de quitter les Spurs cet été, histoire de voir s’il pouvait garnir son armoire à trophées loin du club de son enfance. Manchester City, qui a besoin d’un avant-centre, le courtise depuis quelques semaines. Et c’est discrètement que tout s’est mis en place ces derniers jours, avec ce transfert qui est sur le point de se boucler pour 160 millions de livres, soit 187 ME. Ce serait bien évidemment le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League, et le deuxième plus gros au monde derrière celui de Neymar au PSG pour 222 ME.

The Sun annonce que Harry Kane, qui était présent récemment au mariage de son frère, a fait quelques confidences sur son futur départ, annonçant notamment être ravi de quitter Tottenham en bons termes tout en remplissant les caisses du club. Son agent était également présent à cet évènement, confirmant que tout était désormais en place pour ce transfert qui va beaucoup faire parler à Londres et à Manchester. Daniel Levy, toujours connu pour être dur en affaires, n’a pas laissé le choix pour laisser filer son numéro « 9 », il fallait une incroyable compensation financière. « C’est un deal incroyable pour les deux clubs. Kane est au top de sa carrière, et Daniel Levy a attendu qu’il dispute l’Euro pour faire encore augmenter sa valeur », a confié un membre de Tottenham au tabloïd anglais. Seul Manchester City s’est montré capable d’aller aussi haut, et les Citizens pourraient même réaliser un incroyable coup double s’ils font aussi venir Jack Grealish d’Aston Villa. En attendant, Harry Kane va devenir le joueur le mieux payé d’Angleterre, avec plus de 450.000 euros par semaine, soit 23 ME par an net.