Pogba à Manchester United, il ne rigole pas

Libre après la résiliation de son contrat à la Juventus Turin, Paul Pogba fait l’objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Manchester United ne fait pas encore partie des pistes annoncées. Pourtant, le consultant Louis Saha conseille vivement aux Red Devils de récupérer le milieu français.

En plein procès concernant la tentative d’extorsion dont il avait été victime en 2022, Paul Pogba n’a peut-être pas la tête au football, lui dont le frère Mathias est impliqué dans cette sombre affaire. Le milieu de terrain doit néanmoins prendre une décision essentielle pour la suite de sa carrière. Grâce au verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sa suspension pour dopage a été réduite de quatre ans à 18 mois. Le Français pourra donc reprendre la compétition en mars prochain. Reste à savoir sous quel maillot réapparaîtra l’ancien Bianconero.

Libre après la résiliation de son contrat à la Juventus Turin, Paul Pogba fait l’objet de nombreuses rumeurs, y compris celle qui l’envoie à l’Olympique de Marseille. On parle beaucoup moins d’un retour en Angleterre, et surtout pas à Manchester United où ses performances décevantes, ses blessures et ses deux départs libres ont laissé de mauvais souvenirs. Cela n’a pourtant pas empêché Louis Saha de recommander sa signature aux Red Devils désormais entraînés par Ruben Amorim. « Récupérer Paul Pogba serait une idée géniale pour Manchester United », a osé le consultant français pour le média Slotswise.

Pogba mérite un grand club

« En termes de talent, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme Pogba dans le monde. C'est important de créer un bon équilibre au milieu de terrain, et il peut beaucoup apporter. Je pense vraiment que Pogba a toujours un immense talent à montrer, et son envie de performer doit être énorme, ce qui pourrait être un gros avantage. Physiquement, bien sûr, il n'a pas joué depuis longtemps. Il a beaucoup été blessé et avec sa suspension, il sera un peu rouillé. Ces paramètres ne lui faciliteront pas la tâche pour revenir à son meilleur niveau. Mais en termes de talent, il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il pourrait être un joueur important pour Manchester United. Pogba est juste un joueur énorme, et il doit jouer pour une grande équipe », a argumenté Louis Saha, dont le discours a peu de chances de convaincre les Mancuniens.