Man United ‍: Yoro va tout changer, Amorim est choqué

Manchester United va un peu mieux depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Les Red Devils auront une très belle occasion de le montrer dès mercredi soir lors de la rencontre de Premier League face à Arsenal.

Ruben Amorim sait que ses premiers mois avec Manchester United s'annoncent difficiles et périlleux. Mais l'ancien entraineur du Sporting est plus que motivé à l'idée de faire passer un cap aux Red Devils. Pour cela, il aura besoin de tous ses joueurs à leur meilleur niveau. Il espère d'ailleurs beaucoup du retour de blessure de Leny Yoro. Le défenseur central français a été victime d'une grave blessure en tout début de saison lors de la préparation. Mais son heure approche et il se dit qu'il pourrait être dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse d'Arsenal ce mercredi soir en Premier League. En tout cas, s'il y en a un qui est impatient d'utiliser l'ancien Lillois, c'est bien Ruben Amorim.

Yoro, Amorim est impatient

Lors de quelques mots échangés avec les médias officiels de Manchester United ces dernières heures, le Portugais a en effet déclaré concernant Yoro : « Peut-être qu'il sera dans l'équipe, nous avons encore une séance d'entraînement pour le voir. Je sens qu'il est dans un bon moment maintenant, sa forme physique est meilleure, je pense qu'il sera dans l'équipe. C'est un talent spécial, il faut être prudent. Nous avons fait beaucoup d'entraînements ensemble, il est très rapide, un défenseur moderne, qui est bon quand on veut presser haut et laisser les attaquants en tête-à-tête, il peut gérer ça. Il est très bon avec le ballon, je suis vraiment enthousiaste, je dois faire attention à sa charge, mais j'ai vraiment hâte de le voir jouer ». Manchester United, qui démarré un nouveau cycle depuis l'arrivée d'INEOS, devrait recruter pas mal ces prochains mois pour se renforcer. Mais l'arrivée d'Amorim et le retour de blessure de Yoro sont déjà deux très bonnes nouvelles pour des fans mancuniens pas épargnés ces derniers temps...