PL ‍: Galtier vers un retour fracassant en Angleterre

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien une équipe qui déçoit cette saison en Premier League, c'est West Ham. D'ailleurs, il se dit que Julen Lopetegui pourrait prochainement quitter le navire londonien.

West Ham a démarré cette nouvelle saison avec pas mal de confiance. Le dernier mercato estival réalisé était en plus très ambitieux. Mais voilà, le collectif ne répond pas. Julen Lopetegui manque de solutions et sa direction réfléchit sérieusement à le limoger. Cependant, pour le moment, West Ham ne veut pas se précipiter et attendre les prochains jours pour se décider. Lundi soir à Bournemouth, tout pourrait finir par se décider. Si l'ancien entraineur du Real Madrid partait, West Ham a déjà pas mal de noms en tête pour le remplacer, parmi lesquels un certain Christophe Galtier.

Galtier, West Ham veut tenter le coup

Selon les informations de Foot Mercato, l'entraineur d'Al-Duhail est en effet dans la short list du club londonien pour prendre la succession de Lopetegui. West Ham apprécie son profil et son travail réalisé au Qatar, où il est en tête du championnat local. Problème, l'ancien du PSG est encore sous contrat, ce qui complique la réalisation du dossier. Sachant en plus que les Hammers ont aussi en tête les profils de deux entraineurs libres de tout contrat : Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri. A noter enfin que des contacts ont été noués ces dernières heures, toujours d'après la même source, avec Sergio Conceição.