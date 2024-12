PL ‍: L'arme fatale d'Arsenal fait plier Manchester United

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

14e journée de Premier League

Arsenal - Manchester United : 2-0

Buts : Timber (54e) et Saliba (73e) pour Arsenal

Une fois de plus, Arsenal s'en est remis à son arme fatale, à savoir les coups de pied arrêtés, pour gagner en Premier League. Grâce à deux buts sur corner, inscrits par Timber et Saliba, les hommes de Mikel Arteta ont remporté le choc de la 14e journée de Premier League face à Manchester United. Un succès capital pour Arsenal dans la course au titre alors que dans le même temps, Chelsea a explosé Southampton (1-5) et Liverpool a perdu deux points à Newcastle (3-3). Le classement est hyper resserré en haut puisque Manchester City 4e ne compte que deux points de retard sur Chelsea 2e. Liverpool compte de son côté sept points d'avance sur son premier poursuivant à l'issue de cette 14e journée.