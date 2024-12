Mourinho, Guardiola et l’honnêteté

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Guerre classique mais à distance entre Pep Guardiola et José Mourinho, où on se taille sévèrement sur le palmarès mais aussi la façon de gagner des titres.

Ancien entraineur de Chelsea, Tottenham et de Manchester United du côté de la Premier League, José Mourinho suit toujours de près ce qu’il se passe dans un championnat qu’il adore. Voir Manchester City de son ennemi Pep Guardiola, qu’il haïssait déjà quand il était au Real Madrid et que le Catalan était au FC Barcelone, triompher chaque année ou presque, l’agace au plus haut point. Alors, quand, agacé par les brimades des supporters dans la mauvaise passe des Citizens, Guardiola a fait le signe « 6 » pour rappeler ses 6 titres avec City, la référence à Mourinho, qui avait montré un « 3 » à ses détracteurs pour rappeler ses trois trophées avec Chelsea, est remontée jusqu’aux oreilles du Spécial One. Ce dernier, en direct de Turquie où il dirige Fenerbahçe, n’a pas pu s’empêcher de glisser un tacle à son collègue.

Le Chelsea d'Abramovitch, c'était pas mal aussi

Certes, 3 est moins bien que 6, mais ce sont trois titres honnêtes, a fait savoir l’entraineur portugais. « Guardiola a dit quelque chose à mon sujet. Il a gagné trois titres et moi aussi, mais je les ai gagnés de manière juste et honnête. Si je perds, je félicite mon adversaire parce qu’il a été meilleur que moi. Je ne veux pas gagner en ayant affaire à 115 poursuites judiciaires », a lancé l’entraineur portugais, en référence aux nombreuses accusations de non-respect du fair-play financier de la part de Manchester City. Pour le moment, rien n’a été prouvé contre les Citizens, même si les charges sont nombreuses. Toutefois, ce fair-play financier de la Premier League n’était pas en place il y a quelques années, et aurait surement eu à redire avec les agissements de Chelsea version Roman Abramovitch.