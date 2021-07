Ang : Kane vs Tottenham, les Anglais annoncent un clash

Dans : Premier League.

Déçu du manque d’ambition de ses dirigeants, Harry Kane a partagé sa volonté de quitter Tottenham. Mais dans la mesure où le club londonien refuse catégoriquement de le transférer, l’attaquant anglais pourrait décider de partir au clash. C’est en tout cas la version de ses coéquipiers en sélection.

Discret après la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro, Harry Kane (27 ans) doit sûrement préparer sa stratégie en coulisse. L’attaquant de Tottenham a clairement affiché ses envies d’ailleurs avant la compétition, lui dont le palmarès reste vierge. « Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets, confiait-il en mai dernier. Je veux être le meilleur que je puisse être. (...) Je veux jouer dans les plus grands matchs. Cette saison, je regarde la Ligue des Champions et les équipes anglaises qui font des merveilles, et ce sont les matchs auxquels je veux participer. »

Un bras de fer bientôt lancé ?

Apparemment, Harry Kane a tenu le même discours pendant le rassemblement des Three Lions cet été. Car selon The Telegraph, plusieurs coéquipiers en sélection pensent que l’avant-centre pourrait très bien sécher la reprise de l’entraînement à Tottenham. Autrement dit, le buteur des Spurs envisagerait de partir au clash pour obliger ses supérieurs à accepter son départ. Il faut dire que pour le moment, le président Daniel Levy se montre intransigeant. Pas question pour lui de libérer son attaquant, surtout si ce dernier souhaite rejoindre Manchester City, comme l’indiquent certaines rumeurs.

Du coup, le nouveau manager Nuno Espirito Santo a lui aussi fermé la porte en conférence de presse vendredi. « Harry est notre joueur, point final, a lâché le Portugais. Il n'est pas nécessaire de parler d'autre chose. C'est le moment pour Harry de récupérer, de se reposer. Quand il reviendra, nous aurons le temps de parler. Nous aurons de bonnes conversations, mais le moment est venu pour Harry de se reposer et de se préparer à ce qui va arriver. Et je suis impatient qu'il rejoigne le groupe et qu’on commence à travailler ensemble. » Avec son contrat jusqu’en 2024, Harry Kane n’est clairement pas en position de force.