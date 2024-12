PL ‍: Liverpool accroché malgré un Salah de gala

Premier League - 14e journée

Newcastle - Liverpool : 3-3

Buts : Isak (35e), Gordon (62e), Schar (90e) pour Newcastle ; Jones (50e) et Salah (69e et 83e) pour Liverpool

Malgré un Mohamed Salah de gala, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Liverpool repart de Newcastle avec un seul point. Il faut dire que le match était épique à St James Park où les Magpies ont d'abord mené 2-0 avant de se faire remonter par les Reds puis d'être menés au score. Mais Newcastle n'a rien lâché et a finalement privé Liverpool d'un grand bonheur dans le temps additionnel en égalisant par Schar. L'équipe d'Arne Slot, malgré une superbe remontada, doit donc se contenter d'un match nul lors de cette 14e journée de Premier League.

