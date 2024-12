De Chelsea à Arsenal, Havertz est fier de sa trahison

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Epanoui du côté d’Arsenal, Kai Havertz ne regrette absolument pas son transfert à l’été 2023. L’attaquant allemand était arrivé en provenance du rival Chelsea. Un choix parfaitement assumé.

A l’image du Marseillais Adrien Rabiot, de nombreux joueurs n’hésitent pas à porter les couleurs de deux clubs rivaux dans leur carrière. Certains osent même passer d’un ennemi à l’autre. C’est notamment le cas de Kai Havertz. Décevant à Chelsea, l’Allemand avait profité du mercato estival 2023 pour rejoindre Arsenal dans le cadre d’un transfert à 75 millions d’euros. Une décision que le couteau suisse ne regrette absolument pas.

« Cela fait seulement un an que je suis là, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité, a confié l’ancien joueur du Bayer Leverkusen à Sky Sports. Je connais bien tout le monde et je me sens comme à la maison. Je profite de chaque seconde. Pour moi, c’était la meilleure chose à faire. Je suis très fier du soutien de chacun, cela m'a aidé depuis mon arrivée. Je viens juste de commencer et j'espère continuer en bonne forme, bien jouer et gagner des titres. » Son ambition paraît réaliste étant donné que les Gunners, actuels troisièmes de Premier League, se portent bien.

Havertz prévient Liverpool

« Vers octobre-novembre, c'était une période compliquée, on joue tellement de matchs à l'étranger, certains joueurs voyageaient en Amérique du Sud et c'était difficile pour nous tous, a avoué l’attaquant. Mais on est très heureux d'être à nouveau ensemble. Il reste quatre mois avant la prochaine trêve internationale et tout le monde est prêt pour cette période, tout le monde est content d'être revenu. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans l'équipe et je suis sûr que les prochaines années seront fantastiques pour nous. Je pense que tout le monde sera prêt pour ça. »

« Nous n'en sommes qu'à la première partie de saison et beaucoup de choses peuvent arriver. Pour moi personnellement, je me dis à quel point la Premier League devient de plus en plus difficile chaque année. Liverpool joue subitement au plus haut niveau chaque semaine et je dois leur donner du crédit pour ça. Mais il reste encore beaucoup de matchs et de points à prendre donc on sera prêts à se battre, c'est sûr », a prévenu Kai Havertz, alors que son ancienne équipe Chelsea compte le même nombre de points en championnat.