Van Nistelrooy nouveau coach de Leicester

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le club de Leicester a officialisé la signature de Ruud Van Nistelrooy en tant que nouvel entraîneur de l’équipe. « Je suis fier et enthousiaste. Tous ceux à qui je parle du Leicester City Football Club sont enthousiastes. Ils ont de belles histoires à raconter sur la qualité des personnes qui travaillent au club, les supporters et, bien sûr, l'histoire récente du club est impressionnante. Je suis impatient de commencer et de connaître tout le monde et de donner tout ce que je peux pour le Football Club » a savouré sur le site officiel des Foxes le nouveau coach de Leicester, dont l’intérim à Manchester United avait été très réussi le temps que Ruben Amorim arrive en provenance du Sporting.

We are delighted to confirm the appointment of Ruud van Nistelrooy as our new First Team Manager 🦊