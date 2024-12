Man United a battu le PSG et le Real, Amorim fanfaronne

Victime d’une fracture du pied gauche en juillet dernier, Leny Yoro a dû attendre plus de quatre mois pour faire ses débuts avec Manchester United. Pas de quoi refroidir son nouveau manager Ruben Amorim, fier du recrutement réalisé par ses dirigeants cet été.

Malgré la défaite contre les Gunners d’Arsenal (2-0) mercredi, sa première sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a au moins un motif de satisfaction. Le manager des Red Devils a permis à Leny Yoro (19 ans) de faire ses débuts sous le maillot mancunien. Rappelons que le défenseur central s’était rapidement blessé après sa signature cet été. Sa fracture au pied gauche l’a éloigné des terrains pendant plus de quatre mois.

🔴🇫🇷 Leny Yoro made his debut for Man United last night… and will be crucial part of Rúben Amorim’s project.



In every internal meeting, even during talks before joining United, Amorim and his staff mentioned Leny as crucial player and smart signing.



His game time will be…