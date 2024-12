PL ‍: Manchester City retrouve la victoire

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

14e journée de Premier League

Manchester City - Nottingham Forest : 3-0

Buts : Bernardo Silva (8e), De Bruyne (31e) et Doku (58e) pour Manchester City

Incapable de gagner depuis sept matchs toutes compétitions confondues, Manchester City a réussi à sortir la tête de l'eau ce mercredi face à Nottingham Forest lors de la 14e journée de Premier League. A domicile face à une équipe classée à la 7e place, les hommes de Pep Guardiola ont retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant 3-0. Le retour de Kevin de Bruyne a fait le plus grand bien au champion d'Angleterre puisque le maestro belge a signé une passe décisive et a marqué un but.