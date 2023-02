PL : Haaland et Guardiola, Wenger détecte un énorme bug

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Manchester City flairait le bon coup et s'offrait Erling Haaland. Mais depuis l'arrivée du Norvégien, le style de jeu de Manchester City a changé.

Manchester City parait plus armé que jamais pour enfin réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions. Les Skyblues possèdent de nombreux arguments de taille, comme Erling Haaland. Le Norvégien marche sur l'eau depuis son arrivée à Manchester, avec ses 31 buts en 29 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison. Cependant, le style de jeu des champions d'Angleterre n'est plus le même qu'avant, Haaland étant beaucoup plus déconnecté du jeu de ses partenaires. Et cette différence pourrait finir par porter préjudice (ou pas) aux Citizens d'ici la fin de saison. Pour Arsène Wenger, Manchester City est devenu une équipe moins patiente...

Haaland, City n'est plus le même

Dans des propos rapportés par BeIN Sports, l'ancien coach d'Arsenal a donné un avis clair sur le sujet. « Il fait de Manchester City une équipe différente. Une équipe différente, pourquoi ? Car maintenant avec Haaland ils récupèrent le ballon un peu moins vite en arrière et quand ils récupèrent le ballon ils vont plus vite pour le retrouver, le chercher. Avant, ils étaient un peu plus patients dans le jeu de combinaison. Il était plus court et techniquement différent. Aujourd’hui, ils misent davantage sur les centres et sur le jeu direct avec Haaland. Nous parlons de City, vous pourriez avoir la même conversation avec Liverpool », a notamment indiqué Arsène Wenger, qui voit d'ailleurs Arsenal remporter le titre en Premier League cette saison. A Haaland et City de déjouer les pronostics. Le Norvégien aura à coeur de se montrer dans les grands matchs. Cela tombe bien, Arsenal reçoit Manchester City ce mercredi soir en Premier League à l'Emirates Stadium.