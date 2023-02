PL : Le prix d'Haaland est fixé, c'est indécent

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Erling Haaland s'engageait à Manchester City. Mais l'avenir du Norvégien fait toujours autant parler, alors que l'ombre du Real Madrid plane au-dessus de sa tête.

Manchester City avait flairé le bon coup il y a quelques mois en s'offrant les services d'Erling Haaland. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Norvégien ne déçoit pas depuis son arrivée chez les Skyblues. Auteur de 31 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien de Dortmund impressionne. Il pourrait enfin être le facteur X qui manquait à City dans l'optique de la Ligue des champions. Mais un peu à l'instar de Kylian Mbappé au PSG, l'avenir d'Haaland est un sujet récurrent dans l'actualité en Espagne. Le Real Madrid aurait des vues sur le Norvégien pour remplacer Karim Benzema dans les prochaines années. A ce sujet, son agent, Rafaela Pimenta, a fait une sortie remarquée ces dernières heures.

Haaland, son prix est désormais connu !

Lors d'un entretien accordé à AS, la businesswoman n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'avenir proche de son joueur. « Je suis pour la liberté. C'est ma bataille. Je dis toujours que l'une de mes priorités en tant qu'agent est d'offrir au joueur ce que j'appelle : La clé de la porte. Quand le joueur va dans un club, je fais tout pour créer les conditions pour que la clé de la porte reste entre ses mains. Et si demain tu ne supportes plus d'être là parce que tu n'aimes pas ça, que tu n'es pas bien payé ou que ta femme veut vivre à Paris… Alors tu pars, n'est-ce pas ? Je n'aime pas que mon joueur ne soit pas libre de décider. (...) Mon espoir est qu'il soit toujours heureux, où qu'il soit. Et aujourd'hui, il est très heureux à City. Demain, nous devrons y réfléchir. (...) Aujourd'hui, Haaland est marié », a dans un premier temps indiqué Rafael Pimenta, avant d'en dire plus sur le prix que vaut le joueur de 22 ans : « Pour moi, Haaland vaut 1 milliard. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui viennent les fans, les buts, les résultats sportifs, le professionnalisme, le contenu numérique, la notoriété, les sponsors... Si l'on met tout cela ensemble, sa valeur est un agrégat de plusieurs choses. Mais le prix d'un footballeur est vraiment fixé par un club. Je sais que personne ne va payer 700 millions pour un joueur, mais il est très clair pour moi que la valeur qu'Erling ajoute quand il arrive dans un club est immense, au moins 1 milliard ». Le Real Madrid est donc prévenu et à moins d'une clause spéciale dans le contrat d'Haaland pour rejoindre la capitale espagnole, on n'imagine mal Florentino Pérez pouvoir s'aligner sur une telle somme.