Chelsea : Potter viré, un joueur jubile en public

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea vit une saison bien galère pour le moment. Après Thomas Tuchel, le club londonien a décidé de limoger son remplaçant, Graham Potter. Cela ne fait pas que des malheureux.

A l'instar de certaines équipes européennes, comme le PSG, Chelsea vit d'énormes difficultés cette saison. La reprise du club londonien par Tedd Boehly a changé pas mal de choses dans le fonctionnement des Blues. Thomas Tuchel a été remplacé en début de saison par Graham Potter et de nombreuses recrues sont venues cet hiver, avec l'espoir de redorer le blason du club. Mais rien n'y fait et après 28 matchs disputés, Chelsea est 11ème de Premier League. La dernière défaite de ce week-end face à Aston Villa a sonné le glas de la courte aventure de Potter avec les champions d'Europe 2021. Et son départ fait visiblement plaisir à certains joueurs de Chelsea.

Aubameyang n'a pas oublié...

Auteur de quelques bouts de matchs sous les ordres de Graham Potter, Pierre-Emerick Aubameyang ne regrettera pas son départ. Pour preuve, le Gabonais a liké le post des Blues annonçant le départ de l'entraineur anglais. L'ancien de Saint-Etienne était mis au placard et n'avait plus joué en Premier League depuis la défaite à Tottenham en février dernier. Reste à savoir si PEA aura plus de temps de jeu dans les prochaines semaines avec un nouvel entraîneur, alors qu'un quart de finale de Ligue des champions très séduisant se profile face au Real Madrid.

Malheureusement pour lui, Aubameyang n'est pas inscrit sur la liste de Chelsea pour la compétition. Sans doute aussi l'une des rancoeurs que le buteur de 33 ans avait envers Graham Potter et son staff. A noter que parmi les remplaçants potentiels de l'ancien de Brighton, on retrouve Julian Nagelsmann. L'Allemand est, selon Fabrizio Romano, intéressé par un projet à long terme. Pour le moment, il devra trouver une solution avec le Bayern Munich, qui ne l'a pas encore licencié mais seulement mis à pied. Son contrat, qui court jusqu'en 2026, devra sans doute être racheté, à moins d'un accord entre toutes les parties.